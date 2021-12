Argentan. Villes reconstruites après-guerre : 1,2 million d'euros pour Argentan

À Argentan (Orne), a eu lieu la signature lundi après-midi 1er octobre 2018 par le président de la région Normandie Hervé Morin, du projet de redynamisation du centre-ville qui, comme pour 13 autres cités normandes, entre dans le cadre des aides aux communes qui ont dû être reconstruites après la seconde guerre mondiale.

Argentan a été très impactée

Important nœud ferroviaire, Argentan a été la troisième ville normande la plus détruite lors de la seconde guerre mondiale, à hauteur de 87 %. Le maire Pierre Pavis explique que, par exemple, il a fallu 50 ans pour rénover l'église Saint Germain. Argentan qui en tant que ville, a reçu la Légion d'Honneur en 1949, pour son implication dans l'effort de guerre.

Tour de ville des élus, par les chantiers à venir. Ici devant le chantier du futur pôle de santé. - Eric Mas

Les projets ne manquent pas

Il s'agit désormais de donner un nouvel attrait à toute la partie "haute" du cœur de la ville (secteur hôtel de ville et champ de foire) avec des travaux sur la mairie dont le béton vieillit mal, mais aussi avec l'aménagement de la Place devant le bâtiment, jusqu'au futur pôle de santé qui est en construction juste à côté.

Devant La Poste, dont les étages vont accueillir un foyer pour jeunes travailleurs. - Eric Mas

Sont également concernés la rénovation de l'école Marcel-Pagnol, la requalification des entrées du hall du champ de foire ou encore l'isolation phonique et thermique de logements privés, qui ne sont plus aux normes du confort actuel. C'est aussi l'implantation d'un foyer pour les jeunes travailleurs (FJT) sur plusieurs sites dont les étages du bureau de La Poste, et un projet de mise en valeur du vieux donjon.

Derrière l'hôtel de ville, le hall du champ de foire va lui aussi subir une cure de jouvence. - Eric Mas

C'est enfin le projet muséographique autour de la maison natale de Fernand Léger. Pour Pierre Pavis, maire d'Argentan, on est en train de préparer les années qui viennent et cette aide est une vraie bouffée d'oxygène:

Le président d'Argentan-Intercom, Laurent Beauvais a rappelé que cette initiative de solidarité régionale était née à Falaise (Calvados), lors du 70ème anniversaire du débarquement. Soulignant qu'à partir du passé, c'est un regard vers l'avenir.

1 200 000 euros

La région Normandie va aider Argentan à hauteur de 1,2 million d'euros, sur un montant global d'investissement de plus de quatre millions. Pour l'amélioration du bâti et de l'attractivité. Mais aussi parce que des villes comme Argentan accueillent la majorité des infrastructures pour la population alentour. Hervé Morin, président de région :