Saint-Lô. Hot Chocolate dans la boîte à musique

Ce lundi 1er octobre 2018, c'est la journée mondiale du chocolat. On aurait pu la jouer facile, avec Lartiste, Olivia Ruiz ou même Annie Cordy mais dans la boîte à musique on trouve une chanson de 1976. Un titre enregistré par le groupe anglais Hot Chocolate qui, huit ans après sa création, prend un virage disco qui le fait passer à la postérité. Dès sa sortie, cette chanson s'est classée deuxième des charts derrière Bohemian Rapsodhy de Queen. Une chanson qui figure sur la bande originale du film Full Monty sorti 21 ans plus tard, en 1997.

