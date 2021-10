Le New-iPad sortira le 16 mars en France

Ce Nouvel iPad ("New iPad" en version originale, et non pas iPad 3 ou iPad HD), est amélioré à tous points de vue avec son nouveau processeur quatre coeurs, son écran Retina et son capteur photo/vidéo de cinq mégapixels. Toutefois, il ne présente ni 3D, ni assistance vocale intelligente, ni stockage supplémentaire. Le Nouvel iPad sera disponible en France dès le 16 mars, mais en précommande dès maintenant via l'Apple Store.

Ce Nouvel iPad comprend un écran Retina HD d'une résolution de 3,1 mégapixels (2.048x1.536 pixels). Il est équipé d'un processeur A5X à quatre coeurs et d'un capteur photo/vidéo de cinq mégapixels. L'iPad comprend par ailleurs un logiciel de stabilisation d'image pour les séquences vidéo. Il mesure 9,4mm d'épaisseur pour un poids de 635g, très légèrement supérieur à l'iPad 2. Enfin, cettte tablette devient compatible 4G-LTE et affiche une autonomie de 10h en 3G et 9h en 4G.

A défaut de Siri (l'assistant vocal intelligent de l'iPhone 4S), le Nouvel iPad dispose d'un fonction de dictée vocale. Apple met surtout l'accent sur le logiciel, avec la mise à jour de la suite iWork, d'iMovie et de Garage Band pour iPad, tous compatibles avec iCloud. De son côté, iPhoto arrive sur l'iPad, avec la possibilité de retoucher ses images.

Le Nouvel iPad coûtera l'équivalent de 499$ (16Go et WiFi) à 829$ (64Go et 4G). La tablette sera disponible en France dès le 16 mars, mais les précommandes sont d'ores et déjà possible via l'Apple Store.

Toutes les applications actuelles fonctionnent sur cette nouvelle tablette. Quant à l'iPad 2, il demeure au catalogue.