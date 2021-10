Hasta la vista: l'interview Tendance Ouest de Claude Lelouch

Hasta la vista est un film belge, qui mélange comme son pays d'origine le flamand et le français.

Une histoire sous forme de road movie, comme une aventure pleine d'amitié. Elle met en scène 3 handicapés physiques, aux handicaps différents, qui décident de passer outre et de continuer à vivre. Ils veulent découvrir le plaisir de la chair et "pour des gens comme eux", il est possible de le faire en toute légalité en Espagne. Un voyage initiatique qui va les souder et les marquer à jamais. Dans leur périple, ils seront aidés par une infirmière-conductrice.

Le film est à voir actuellement au cinéma. Ne manquez pas la soirée Hasta la Vista organisée par le cinémoviking de Saint Lô mercredi 14 mars à 20h. 2 acteurs principaux du film seront présents: Isabelle de Hertogh (Claude l'infirmière) et Tom Audenaert (Jozef le mal-voyant).

