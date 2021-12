Rouen. Handball (Proligue) : le SM Vernon vaillant mais battu à domicile par Dijon

Le match.

Deuxième défaite cette saison pour les joueurs du SM Vernon (Eure) qui se sont inclinés sur leur parquet face à l'équipe de Dijon lors de la 3e journée de Proligue sur le score de 31-22 vendredi 28 septembre 2018.

De bout en bout

Les Eurois ne seront jamais parvenu à faire douter cette équipe de Dijon bien plus forte dans cette rencontre et qui aura mené le match de bout en bout pour remporter sa 2e victoire de la saison. Les joueurs du SM Vernon se déplaceront pour la 4è journée à Limoges 8e au classement et qui reste sur une victoire face à Massy 29-28.

La fiche.

VERNON : Gautier (4 arrêts /29), Garcia (1/6); Canoine, Tike et N'Soh : 4 buts, Benali : 3 buts, Boe, Indjic et Bulzamini : 2 buts, Dubois : 1 but.

A LIRE AUSSI.

Handball (Proligue) : Caen, facile face à Vernon