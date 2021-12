Rouen. Basket (Leaders Cup) : Rouen bat Caen et vire en tête de son groupe

Le match.

C'est un début de saison rayonnant du coté du club du Rouen Métropole Basket (Seine-Maritime) qui enchaînent les victoires avec une 2è victoire lors de la 3è journée de Leaders Cup face à l'équipe de Caen sur leur parquet du Kindarena. Score final 84-72.

Nette différence au final

Malgré un premier quart-temps remporté par les visiteurs du jour, 27-25, les joueurs d'Alexandre Ménard vont renverser la vapeur et reprendre l'avantage pour mener à la mi-temps 52-45. Au retour de la pause, les Rouennais gardent la main mise sur le match et remportent le match avec une différence de +12. Grâce à cette victoire, le RMB prend la tête de sa poule de Leaders Cup devant Evreux et Caen avant de retourner à Caen mardi 2 octobre pour la 4è journée de Leaders Cup.

A LIRE AUSSI.

Basket-ball (Pro B, 15e journée) : Le Havre renverse Rouen dans le derby

Basket : en Leaders Cup, l'ALM Évreux s'impose face à Caen

Le Rouen Métropole Basket reçoit Caen en Leaders Cup

Basket : derby seinomarin entre le STB le Havre et le Rouen Métropole Basket