Meurtre de Feugères : plusieurs dizaines de coups pénétrants portés au coeur

Le procureur a dévoilé l'identité de la victime. Il s'agit de Lilianne Sérazin, 45 ans, qui résidait au Mesnil Villeman, près de Gavray dans la Manche (50). Elle était la mère de 7 enfants dont 2 mineurs. Plusieurs dizaines de coups pénétrants lui ont été portés au niveau du coeur. L'arme du crime n'a pour l'instant pas été retrouvée.

Un suspect âgé de 54 ans, qui vivait avec la victime, a été placé en garde à vue. Il a été présenté, mardi soir, au juge d'instruction qui doit décider de sa mise en examen et de son éventuel placement en détention.

L'homme avait déjà été condamné pour violence sur cette même femme au cours de l'été 2010.

Le suspect ne reconnait pas les faits, mais donne plusieurs versions aux enquêteurs. Il a lui même appelé la gendarmerie de Gavray pour signaler la disparition de la victime.

Les charges retenues par le parquet de Coutances sont : homicide volontaire avec circonstances aggravantes au vu du lien entre le suspect et la victime et acte de torture et de barbarie.