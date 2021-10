Basket (N2M) : un CBC aux deux visages

Il s'est effondré en première mi-temps contre la lanterne rouge du championnat et n'a pu que limiter les dégâts au retour des vestiaires. "On a montré deux visages, souligne Maxime Pêtré, assistant-coach passé aux commandes de l'équipe en raison de la suspension de Fabrice Calmon. On a fait une première mi-temps très mauvaise et on a retrouvé le plaisir dans la deuxième." Après une entame serrée, les Caennais ont coulé de manière impressionnante, jusqu'à déplorer trente points de retard après vingt minutes de jeu (58-28).

"Rien ne fonctionnait, on s'est fait manger." Caen a eu le mérite de réagir en deuxième mi-temps, sur la base d'un jeu collectif mieux huilé et d'une défense plus agressive, mais n'a pu inverser une situation pliée en quinze grosses minutes. "Le mal était fait. Maintenant, il va falloir réagir contre Calais. Il faut se réhabituer à gagner." Neuvième de Nationale 2 avec dix victoires et dix défaites, Caen garde une avance inchangée sur la zone de relégation.