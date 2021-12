Caen. Consommation d'alcool et de tabac, les jeunes normands mauvais élèves

Jeudi 27 septembre 2018, l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies (OFDT) a rendu public sa neuvième enquête sur la santé et les consommations lors de l'appel de préparation à la défense. Concrètement, plus de 40 000 jeunes (dont 2200 Normands) de 17 ans ont répondu à des questions sur leur consommation de substances psychoactives (tabac, alcool, cannabis et autres drogues).

Il ressort de cette étude que la Normandie fait partie des trois régions qui présentent des niveaux de consommation supérieurs à la moyenne nationale pour l'alcool, le cannabis et le tabac. Pour évoquer ces chiffres, Anabelle Yon, directrice adjointe de l'observatoire régional de santé était l'invitée de la rédaction de Zone Libre.