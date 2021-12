Thury-Harcourt. 3ème édition de Cancer Go Hommes à Thury Harcourt

Cancer Go homme! La course de 'Espoir est une course solidaire afin de soutenir la recherche contre les cancers masculins. Toute la famille peut participer et il n'y a pas de chronomètre.

Les bénéfices de cet événement seront reversés au Centre François Baclesse.

Au programme: marche de 5km, marche nordique de 15km , randonnée de 15km, course de 15km ou biathlon de 20km (15km de vélo et 5km de course à pied).

Ecoutez Franck Senant , président de Culture's en folie et organisateur de Cancer go Hommes, nous parle de l'événement:

Cancer go hommes

La totalité des bénéfices seront reversés au Centre François Baclesse. L'inscription est à 15€ pour les hommes et 9€ pour les hommes. C'est gratuit pour les moins de 16ans. Rendez-vous dimanche 30 septembre 2018 à partir de 9h à Thury-Harcourt (Le Hom). Inscriptions possibles en cliquant ici. Retrouvez plus d'infos sur Facebook et culture-s-en-folie.pepsup.com

