Le-Havre. Le nez du France a retrouvé son port d'attache

Le nez du France enfin de retour au Havre (Seine-Maritime). La pointe de l'étrave du mythique paquebot a été rachetée par la ville en mai 2017. Le nez a été restauré puis installé au Môle de la Manche, entre le port de pêche et l'embarcadère du ferry (en face du siège social du Grand port maritime du Havre).

Une mise en scène pour le dévoilement du nez du France. - Gilles Anthoine

Souvenirs

Mercredi 26 septembre 2018, la pointe de l'étrave du France a été officiellement dévoilée devant un peu plus de cent personnes, des Havrais et des anciens du France venus se souvenir de ce passé glorieux des transatlantiques.

13 ans de navigation au Havre

Le Havre était le port d'attache du France. Le paquebot construit à Saint-Nazaire (Loire-Atlantique) a été inauguré le 11 mai 1960. Naviguant pavillon français pendant treize ans, il a été désarmé en 1974, vendu en 1977 à un milliardaire saoudien puis en 1979 au norvégien Kloster qui l'a rebaptisé Norway. Il a navigué jusqu'en 2003 avant de partir pour l'Inde afin d'y être démantelé.

Le nez du France à l'entrée du port du Havre. - Gilles Anthoine

Un navire humilié

La fin du France a mal été vécue au Havre. " Le France n'aura pas connu la fin de vie tranquille des vaisseaux essoufflés, commente Luc Lemonnier, le maire du Havre. Il a été frappé en pleine jeunesse, victime de l'économie, de la rentabilité, des chocs pétroliers, de la vitesse et de la modernité. Mais le France n'en est pas mort. Hélas. C'est bien pire : il a été dégradé. Comme un officier à qui on arrache les épaulettes et dont on brise le sabre parce qu'on l'estime indigne de continuer à servir ".

Le nez du France a été installé sur le Môle de la Manche. - Gilles Anthoine

Nostalgie

Mercredi 26 septembre, Havrais et anciens du France se souvenaient. Le paquebot a laissé un souvenir fort dans la cité Océane. L'évocation du mythique paquebot laisse place à une pointe de nostalgie.

