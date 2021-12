Le-Havre. Dans Zone Libre, le nez du France de retour au Havre

On se souviendra que c'était un mercredi après-midi et qu'il faisait beau. Ce mercredi 26 septembre 2018, le nez du France fait officiellement son retour au Havre (Seine-Maritime) face au siège du Grand Port Maritime et au terminal croisières du Normand. De retour dans son port d'attache, la pièce de 4 tonnes et de 4,5 mètres de haut fera ainsi le bonheur des touristes, des amoureux de la mer et des passionnés du mythique Paquebot lancé en 1962. Parmi ces passionnés, on retrouve, Jean-Pierre Olivier, président du musée maritime et portuaire du Havre. Il était l'invité de la rédaction de Zone Libre, ce mercredi 26 septembre.

