Hors Normandie. Votre horoscope signe par signe du dimanche 30 septembre

Bélier

Ce qui vous tourmente aujourd'hui, c'est l'avenir d'un proche. Que va-t-on bien pouvoir en faire ? tout marche en crabe. Rien ne va comme vous le désirez.

Taureau

Vous aimerez flâner aujourd'hui sans aucune contrainte. Vous laisserez votre smartphone dans un tiroir. Aucun parasite aujourd'hui. Le temps de vivre, le temps d'aimer.

Gémeaux

La pluie ne change rien, il fait beau ce matin dans votre vie affective. Une bienheureuse intrusion dans votre vie à l'effet d'une révolution au pouvoir des fleurs et l'effet papillon.

Cancer

L'amertume l'emporte. Vous avez été déçu par l'un de vos proches. Juste une poussière sur le cœur. Vous n'êtes pas plus surpris que cela. L'ingratitude est monnaie courante.

Lion

Vous avez réellement du mal à comprendre la complexité humaine. Rien n'est jamais certain. L'engagement se fait de plus en plus rare. Vous en aurez encore la preuve aujourd'hui.

Vierge

Une belle histoire sur cette journée automnale. Aucune brume dans votre esprit. Les astres vous protègent. Tout est possible et réalisable.

Balance

Vous visez toujours plus haut. Vous avez bien raison. Vous battrez les records. Si vous pratiquez un sport, vous allez vous surpasser.

Scorpion

Quelle envolée aujourd'hui ! votre audace vous permettra de forcer quelques portes. Vous avez des idées innovantes et vous saurez soutenir vos idées efficacement.

Sagittaire

Vous êtes en pleine recherche. Il vous manque quelque chose. Vous aimeriez un peu de spiritualité dans votre existence. Regardez un peu au-dessus de la ligne d'horizon.

Capricorne

Parfois vous avez l'impression de vivre dans une prison de luxe. Vous avez besoin de vous exprimer et qu'importe le regard oblique de certains. Les chiens aboient la caravane passe.

Verseau

On est toujours attaché à ses souvenirs d'enfance. Journée de mélancolie sur le passé. Pensez-vous que c'est mieux avant ? j'en doute.

Poissons

Journée de révolte avec une énergie débordante. Vous serez confronté à des décisions importantes et vous investir pour des causes qui vous apparaissent comme essentielles.