Grand-Quevilly. Tennis de table : l'ALCL Grand Quevilly prend un bon départ

Les joueuses de l'ALCL Grand Quevilly (Seine-Maritime) ont reçu, mardi 25 septembre 2018, le Quimper CTT pour la première journée du Championnat de ProAF. Cette année, les deux championnats de ProAF de tennis de table ont fusionné pour n'en donner qu'un seul composé de deux poules. L'ALCL Grand Quevilly joue ainsi en Poule B.

Du statut de challenger à favori

Face à Quimper, l'ALCL n'était pas favori sur le papier. Dans les rangs bretons, Li Xue (ancienne joueuse de l'ALCL) est classée n°6 française et risque de donner du fil à retordre aux normandes. Le premier match commence avec la nouvelle recrue de l'ALCL, Jiayi Sun (n°30) face à Romane le Scour (n°86). Le classement parle et la joueuse normande s'impose en trois sets nets : 11-8, 11-6, 11-8.

Dans le second match, Galia Dvorak n°26 affronte Li Xue. La Quimpéroise joue son jeu de défense face à Galia qui ne peut plus attaquer. Mais, sur la longueur, la normande réussie à prendre le dessus et fini par s'imposer à l'usure 3-1 : 11-5, 6-11, 11-9, 11-4.

Après la pause, le dernier match oppose Yuan "Tina" Yuan (n°25) à Hanna Haponova (n°17). Là aussi, les échanges sont tendus mais, poussée par son public, Tina s'impose 3-1 : 11-8, 6-11, 12-10, 12-10.

Une rencontre victorieuse

L'ALCL remporte donc sa première rencontre 3-0 et prend les 3 points, déjouant les pronostics face à une solide équipe que l'on retrouvera certainement dans la première moitié du classement. "Quand on a vu Li Xue sur la feuille de match, on est passé d'un statut de favori à outsider et finalement les filles ont fait des bons matches et on l'emporte 3-0", confie le coach, Guillaume Liot.

Prochaine rencontre, face à Schiltigheim, prévue jeudi 4 octobre 2018.