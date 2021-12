Rouen. Bonne table à Rouen : les bagels et burgers de Bchef

C'est l'une des nouvelles adresses du secteur de l'Espace du palais à Rouen (Seine-Maritime). Le restaurant Bchef a ouvert à la fin juin 2018 et propose salades, bagels et burgers. Le cadre est agréable avec une grande salle vitrée à la décoration moderne. De la grande tablée familiale au comptoir de bar, les clients ont le choix pour s'installer déjeuner. Tandis que la terrasse permet de profiter des rayons du soleil.

Mais avec ses nombreux recoins, l'ambiance du restaurant est calme et permet de passer un agréable moment avec ses collègues.

Des ingrédients frais

Pour ouvrir l'appétit, et donner envie, de grandes vitrines permettent de découvrir les desserts de la carte. Au choix, muffins, tiramisu, tartes ou encore brownies. Avant même de passer au sucré, le restaurant propose une dizaine de choix de bagels chauds, de burgers et de salades.

Je me dirige vers un bagel provençal garni de thon, fromage, tomates et concombre. Les produits sont frais et savoureux, le pain est moelleux. Le bagel est généreux, accompagné de frites ondulées croustillantes et d'une sauce au cheddar. En dessert, j'opte pour un muffin au nutella. L'addition est tout à fait raisonnable avec 12,40 euros pour ce déjeuner.

Pratique. 8, allée Eugène Delacroix à Rouen. Ouvert du lundi au samedi de 9 heures à 21 heures (22 heures le samedi).