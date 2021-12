Rouen. Présence exceptionnelle de la reine de Norvège à Rouen

Il y a 100 ans le lycée Corneille de Rouen (Seine-Maritime) accueillait pour la première fois des élèves norvégiens dans ses classes. Pour fêter ce centenaire, Hervé Lebarque, proviseur de l'établissement Pierre-Corneille et la Ville ont organisé des festivités le week-end dernier. La Reine de Norvège, Sonja Haraldsen et Brigitte Macron ont d'ailleurs fait le déplacement, ce lundi 24 septembre 2018 pour participer à une cérémonie officielle dans l'enceinte de l'école.

Devant des élus et 300 Norvégiens ayant fréquenté le lycée, les ministres de l'enseignement supérieur français et norvégien, Frédérique Vidal et Iselin Nybo, ont signé un accord pour renforcer les liens dans le domaine éducatif, de la recherche et de la culture entre les deux pays.

725 Norvégiens depuis 1918

"Il a pour but de consolider les échanges universitaires, d'intensifier la coopération en matière de recherche, de promouvoir nos langues et nos échanges culturels", a déclaré Frédérique Vidal. Depuis 1918, 725 Norvégiens ont effectué leur scolarité dans la capitale normande. Haarvard, actuellement élève en section norvégienne raconte : "C'est vraiment une chance de pouvoir étudier en France. Et j'espère que la Reine et Mme Macron vont continuer à parler de cette initiative pour attirer de plus en plus de Norvégiens."

De son côté, le centre spatial norvégien et le Centre national d'études spatiales (CNES) ont signé un accord relatif à la mission de surveillance maritime NorSat-3.