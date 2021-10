Déville-lès-Rouen. Dans l'académie de Rouen, enseignants et formateurs voyagent en Europe pour améliorer l'apprentissage de l'anglais

Une quarantaine de conseillers pédagogiques, maîtres d'école, directeurs d'école, enseignants et inspecteurs de l'éducation nationale de l'Académie de Rouen (Seine-Maritime) se sont rendus à Exeter, en Angleterre du dimanche 16 au samedi 22 octobre 2016 dans le cadre du programme européen PEACE-E, lui-même inscrit dans le projet Erasmus +.

L'anglais enseigné dès le CP

L'objectif de ce séjour: "Nous voulons créer des personnes-ressources qui vont jouer le rôle de formateurs, dans l'enseignement des langues, notamment l'Anglais, dans les écoles primaires", résume Sophie Beaumont, inspectrice de l'éducation nationale en charge du projet avec deux autres inspecteurs. Car depuis la rentrée 2016, l'enseignement de l'anglais est obligatoire dès le CP, "à raison d'1h30 par semaine", rappelle l'inspectrice.

Améliorer l'apprentissage des langues

Les instituteurs, qui ne sont pas des spécialistes de l'anglais, doivent donc "avoir suffisamment d'outils pour pouvoir l'enseigner". D'où ce premier séjour en Angleterre: "Nous avons eu quatre jours de cours d'anglais où l'on nous donnait des idées sur ce qu'il serait possible de faire concernant l'apprentissage des langues en France et une journée dans les écoles pour découvrir le système scolaire anglais." Un véritable dépaysement tant ce dernier diffère de ce qui se fait en France, notamment au niveau de l'apprentissage du numérique et de la relation professeur-élève.

Voir ce qui se fait ailleurs

Ce premier voyage en appelle d'autres. 15 autres précisément: ces "personnes-ressources" s'envoleront dans sept autres pays de février 2017 à février 2018 - Suède, Norvège, Pologne, Hongrie, Allemagne, Italie et Espagne - et dans des écoles "qui ont toutes mené des actions dynamiques dans l'apprentissage des langues", précise Stéphane Herzog, responsable du pôle communication dans le projet PEACE-E et lui aussi du voyage en Angleterre.

Un guide pratique

Après ces deux années, ceux qui ont participé aux séjours rédigeront des fiches et un petit livre - ils ont déjà commencé - à l'adresse des professeurs sur ce qu'il est possible de faire pour mieux apprendre l'anglais. En espérant que cette initiative puisse rayonner au-delà du périmètre de l'Académie.

