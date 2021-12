Caen. Caen : il lâche délibérément son chien sur deux ados

Mardi 18 septembre 2018, un homme âgé de 45 ans a comparu devant le tribunal de grande instance de Caen (Calvados) pour agression par un chien détenu par une personne manifestement en état d'ivresse. Les faits ont eu lieu à l'esplanade des rives de l'orne, dans l'agglomération caennaise lundi 18 juin 2018.

Les deux jeunes sont mordus par le chien

L'homme qui, à l'époque vit dans la rue, tient son chien muselé en laisse. S'approchant des deux jeunes, il le démuselle et lâche l'animal qui se jette sur eux. L'un est mordu à la main, l'autre s'en sort avec une blessure beaucoup plus grave à la cuisse (dix jours d'incapacité de travail). L'individu est manifestement en état d'ébriété. Ses souvenirs sont flous mais il se rappelle avoir eu précédemment une altercation avec les deux victimes : "ça n'aurait pas dû arriver, dit-il à la barre, mais on ne peut pas revenir en arrière"

L'homme a subi plusieurs agressions

Pour le procureur, le prévenu a voulu jouer les "vigiles", il évoque la peur et le traumatisme d'être attaqué par un chien, simplement parce que les deux ados n'auraient pas été suffisamment aimables. Trois mois de prison avec sursis sont requis.

Pour l'avocate de la défense, c'est un euphémisme : "pas aimable, dites-vous ? Plutôt particulièrement arrogants et méprisants. Cet homme dans la rue depuis 2 000 a subi de nombreuses agressions" Elle explique qu'il a eu le coude fracturé par plusieurs individus qui se sont jetés sur lui. Depuis les faits il en réinsertion. "Cet animal est fondamental dans sa vie, le lui avoir confisqué est en soi une punition, ayez la clémence de lui rendre son chien"

L'homme écope de trois mois de prison avec sursis assortis de 24 mois de mise à l'épreuve. L'animal réquisitionné ne lui sera pas rendu.