Rouen. Rugby : l'Asruc n'arrive pas à rentrer dans la compétition

Les joueuses de l'Asruc ont reçu, dimanche 23 septembre 2018 à Mont-Saint-Aignan (Seine-Maritime), le Stade Français pour la 2e journée de championnat de Top 16 féminin.

L'Asruc en progrès

Après une première défaite assez rude face à Romagnat (0-45), leader de la poule, l'Asruc a fait face au Stade Français, aussi perdant face à Montpellier (41-7).

Lors de cette rencontre, les joueuses de l'Asruc ont un meilleur jeu. "On a été présente dans l'engagement et on était en place, confie la présidente Delphine Leclerc. On a été battue par leur vitesse de jeu. On aurait mérité de prendre un bonus défensif." Mais à l'issue de la rencontre, l'Asruc s'incline une nouvelle fois 15-24 face au Stade Français.

Au classement, Rouen a deux défaites pour deux rencontres. Le prochain match se jouera dimanche 30 septembre 2018, face à Lons qui cumule une victoire et une défaite.