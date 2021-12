Colombelles. Grande halle de Colombelles : le chantier avance

Dans un an, la grande halle de Colombelles verra le jour en lieu et place de l'ancienne Société métallurgique de Normandie (SMN). Les travaux avancent bien, "c'est un chantier qui a commencé depuis cinq mois, pour l'instant on ne fait que réparer, à partir de mi-novembre, on lancera la construction", explique l'architecte en charge du projet, Sébastien Eymard.

Des espaces de co-working

L'espace est matérialisé par deux nefs. La grande, avec dix mètres de hauteur sous ses poutres, accueillera l'espace événementiel pour des manifestations de 200 à 1 000 personnes dans une surface de 1 200 m2. Le cadre de bois et de béton de la petite nef quant à lui viendra s'imbriquer dans la structure existante. Elles abriteront entre autres un bar-restaurant, trois ateliers partagés, quatre salles de réunion, deux salles de répétition et deux espaces de co-working.

Lancé en 2014-2015, le projet de la Grande Halle de Colombelles, a été sélectionné pour participer à la 16e Biennale de Venise. Rendez-vous en automne 2019 pour découvrir ce nouveau lieu citoyen.

