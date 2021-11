Elbeuf prend des artistes sous son aile

La ville d’Elbeuf se construit un îlot culturel. Dernière action en date : l’accueil de la Compagnie Logomotive, au théâtre des Bains-Douches, dans le quartier Blin et Blin.

“Nous avons postulé à un appel d’offre lancé par la ville, se souvient Jean-Paul Viot, le directeur artistique. Elbeuf voulait avoir un théâtre de proximité, qui soit également une résidence de création, et le siège d’une médiation culturelle forte, très ouverte au public.” Un projet qui a plû à la compagnie, 6 personnes, que viennent augmentées des intermittents, très engagés dans les différentes actions.

Depuis 2010, les projets s’enchaînent : ateliers, pièces, lecture. Et les Elbeuviens sont de plus en plus nombreux à y participer. C’est un travail culturel qui est aujourd’hui reconnu : la compagnie a signé tout récemment une convention quadripartite avec l’Etat, la région, le département et la ville pour appuyer et développer ce travail de médiation culturelle.