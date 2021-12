Courseulles-sur-Mer. Coquilles Saint-Jacques : une collecte pour réparer les bateaux normands

La solidarité des marins ne se fait pas que dans la mer. Depuis la "bataille" entre marins anglais et normands le lundi 27 août 2018 au sujet de la pêche à la coquille Saint-Jacques, une collecte a été créée pour aider aux réparations des bateaux normands endommagés.

20 000 euros de réparations

"Ça fait trois semaines que le bateau est arrêté, explique Franck Touche propriétaire du bateau Sacha Leo à Dives-sur-mer (Calvados). Je pense que l'ouverture de la coquille Saint-Jacques le 1er octobre se passera sans moi". Le premier chiffrage des réparations sur son bateau s'élève à 20 000 euros.

"Les assurances ne prennent pas les dégâts en charges car elles considèrent qu'il s'agit d'actes de piraterie et comme les Anglais ne font rien, on se mobilise", avance Franck Esnau propriétaire du bateau "La Petite Brise" à Trouville sur mer. "La ville de Trouville s'est engagée à mettre 6000 euros et nous, armateurs, on va certainement mettre entre 200 et 400 euros par bateau".

La collecte se fait auprès du syndicat des maris pêcheurs de Trouville. "On espère que les bateaux endommagés seront là le lundi 1er octobre 2018".

