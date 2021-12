Saint-James. C'est la foire Saint-Macé dans le sud-Manche ce week-end

Durant 3 jours, la foire Saint-Macé va battre son plein dans les rues de Saint-James. Il y aura un comice agricole, une grande fête foraine avec de nouveaux manèges, une piste de karting, un spectacle de fauconnerie équestre...

Le samedi, il y aura une batukada et un feu d'artifice à 22h30, la braderie le dimanche et le lundi.

Le programme est très varié, découvrez-le ici en intégralité:

Le programme de la foire de Saint-James 2018 - Programme

Ecoutez Linda Gauthier, l'une des organisatrices de la foire, nous présenter ces 3 jours:

Foire de Saint James

Rendez-vous samedi 22, dimanche 23 et lundi 24 septembre 2018 à Saint-James. Entrée et parking gratuits. Plus d'infos sur facebook.