Foire Saint Macé 2016 à Saint James, du 24 au 26 Septembre

Pendant 3 jours, les Saint-Jamais et leurs voisins investissent le champ de foire et les rues de la ville. Petits et grands profitent de la fête foraine et de la grande braderie.



Linda Houdusse, Adjointe au maire de Saint James, nous présente sa foire :





La foire Saint Macé de Saint James - Linda Houdusse Impossible de lire le son.

Inauguration de la foire à l’Espace le ConquérantComice Agricole / Présentation et défilé de bovins et équinsOuverture de la Fête foraineSpectacle équestre et animalier « TAO HORSE SHOW »BATUKADA avec le groupe « POMELE »Feu d’artificeOuverture de la braderie dans les rues de Saint JamesSpectacle équestre et animalier TAO HORSE SHOWFoire aux broutards et équinsOuverture de la braderieCollation dans les buvettes et restaurants de SAINT JAMESTirage de la tombola à l’Espace le Conquérant (lots à gagner : voyages d’une journée, baptêmes ULM, traversées vers les Iles de Chausey avec « La Granvillaise »……Grande fête forainePrésentation et démonstration de chevaux lourds et promenades en ville.Démonstration de danse country – Exposition avicole et ornithologiqueExposition de véhicules neufs et occasion – Exposition de matériels agricolesFoire expo dans l’Espace Le ConquérantBuvettes et restauration