Le-Havre. Le succès de la navette maritime Le Havre Trouville-sur-Mer

La navette maritime de l'estuaire de la Seine a relié Le Havre (Seine-Maritime) à Trouville-sur-Mer (Calvados) pour la quatrième année, de juin à août 2018. Le succès a été au rendez-vous. 1757 passagers ont embarqué à bord du Ville du Havre II et du Gulf Stream II. Dans le détail, 1131 passagers sont partis du Havre (+ 40 % par rapport à 2017) et 626 depuis Trouville-sur-Mer (+ 12 %).

Initialement, dix traversées allers-retours étaient prévues depuis les deux ports normands. Face à la forte demande des visiteurs, trois traversées supplémentaires ont été ajoutées au départ du Havre.

Écoutez Marie-Agnès Poussier-Winsback, la vice-présidente du Pôle métropolitain de l'Estuaire de la Seine :

Navette maritime de l'estuaire de la Seine Impossible de lire le son.

Une météo clémente

Si la navette maritime de l'estuaire de la seine est une initiative privée d'armateurs havrais et trouvillais, le Pôle métropolitain de l'Estuaire de la Seine soutient et accompagne le projet depuis 2014. Le succès de cette année 2018 peut s'expliquer par une météo clémente (aucune annulation), par la mobilisation des offices de tourisme (information et réservation) et une campagne efficace de promotion sur les réseaux sociaux.

Pour l'avenir, faire fonctionner cette navette de mai à septembre est en phase de réflexion même s'il en est pour l'heure pas question. Le succès de cette année devrait en tout cas permettre une reconduite de l'opération de juin à août 2019.