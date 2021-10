Idées loisirs Normandie : Week-end du 3 et 4 mars

C'est la dernière ligne droite pour la Challenger la Manche à Cherbourg. Les tennismen s'affrontent cet après midi dès 12h30 pour les demi-finales et demain à partir de 14h30 pour la finale.

C'est dimanche que se termine le festival multi-culturel tout feu tout flamme dans le perche. De nombreuses animations restent encore à découvrir, le programme complet est à retrouver sur www.tendanceouest.com







Le festival de théâtre jeunesse ribambelle débute demain au théâtre du champ exquis à Blainville / Orne. RDV à 17h. Montez à bord du bus et laissez-vous conter les histoires de Manu, des histoires d'enfance et d'amitié. Par la Cie Une Compagnie dès 7 ans.





Ce week-end c'est le Salon de l'artisanat et de la mode à Beaumont Hague. Défilés de mode et exposants sur le thème seront présents à la salle des fêtes de 10h à 18h. Entrée 2 euros.







Jusqu'à dimanche, DMCC propose sa 4ème grande exposition au domaine du château de Rots entre Caen et Bayeux. DMCC vous avait offert un week-end en camping car grand luxe sur l'antenne. 150 camping-cars et caravanes neufs et occasions seront exposés encore ce week-end. C'est en non stop de 10h à 19h. Toutes les infos sur tendanceouest.com







Dimanche, le moto club coutançais Les Gaulois organise un salon de la moto ainsi qu'un marché de la moto d'occasion. Parmi les exposants, vous trouverez des motocistes, des peintres en carrosserie, des assureurs, la gendarmerie... Les particuliers viendront proposer leurs occasions. RDV demain de 10h à 18h salle Marcel Helie et en extérieur pour l'occasion.





Demain après-midi, au cercle d'émeraude d'Athis de l'Orne, conférence à 15h sur l'hyptnothérapie et à 17h sur la géobiologie. c'est gratuit.



Enfin, venez visiter l'exposition de photos « lumières en baie » au carrefour des arts de la Chapelle Urée. C'est ouvert de 14h à 18h, jusqu'au 25 mars.



Dimanche, L'hippodrome de La Glacerie ouvre de nouveau ses portes dimanche prochain 4 mars pour la deuxième réunion hippique de l'année. 111 trotteurs seront aux départs de sept courses de 13 h 30 à 17 h 15.

Le temps fort sera le Prix Ephrem Houel qui honorera la mémoire de cet agent des Haras Nationaux qui inventa les courses au trot en France en 1836 à Tourlaville. Ce qui fait de la Société des courses de chevaux de Cherbourg-Octeville, la société doyenne des courses au trot en France.





Soirée rock/swing à l'Orient express à Caen. Vous pourrez entendre Hot rod 56 et Caldonia dès 21h.





Demain, retrouvez le 3ème bike and run de Saint Lô au haras. Avec votre équipier, réalisez un parcours de 18km en vélo et course à pied. Des parcours moins longs ont été mis en place cette année pour permettre la découverte. Le départ sera donné demain à 10h30. Plus d'infos sur tendanceouest.com





Ce soir c'est le grand retour du légendaire quartet de gospel africain « The Palata Singers ». Inspirés par les plus fameuses formations vocales, ils viendront chanter à l'église Saint Saturnin d'Avranches à partir de 20h30.





A Condé sur Noireau, plusieurs séances de dédicaces sont organisées dans l'après midi . Pour la 1ère, l’espace musée Charles Léandre accueille Pierre FAUCHON, écrivain, Sénateur honoraire, auteur d’un ouvrage sur Jacques Simon, peintre de la Manche. C'est à 14h30.

La seconde s'intitule « Plume contre Crayon » avec en toile de fond les dessins du caricaturiste Charles Léandre. Alain Tourret, avocat et homme politique normand, et Emmanuel Chaunu, dessinateur de presse, présenteront leur livre Plume contre crayon. C'est à 16h à l’Atelier à la médiathèque municipale, entrée libre et gratuite.



Depuis vendredi et jusqu'à dimanche, c'est la salon de l'habitat au parc des expositions de Saint Lô. Le thème 2012: La qualité thermique des logements : Quelles solutions et quelles aides pour la rénovation ? Venez à la rencontre des exposants qui vous proposeront aussi des solutions en matière d’habitat écologique : énergies renouvelables, construction en bois, géothermie, traitement de l’eau, pompes à chaleur, panneaux solaires, photovoltaïques... RDV de 10h à 19h au parc des expositions, entrée à 4 euros.





Le festival Focus Jazz a débuté jeudi dans toute la région. Cette musique est mise à l'honneur dans de nombreux lieux. Aujourd'hui c'est à Falaise et Bagnoles de l'orne et demain RDV à Caen. Toutes les infos sont à retrouver sur tendanceouest.com





Il y a du foot ce soir en CFA à Avranches: à 18h00 - 21ème journée de CFA Groupe D au Stade René Fenouillère. Avranches joue contre Romorantin.

A 18h en Nationale, Cherbourg reçoit Martigues. Et puis demain à 17h le stade malherbe Caen jouera contre Brest pour essayer de se relancer et s'éloigner vraiment de la zone rouge. La rencontre sera à suivre en direct sur Tendance Ouest dès 16h45 avec nos commentateurs Thibault Deslandes et Sylvain Letouzé.





Soirée techno au cargö à Caen. La jeune association caennaise AssBeanRoyalKlub présente From Karaoke To Stardom + The Cox + Tom P + Lex Vertex B2B Anthony Debarge. Une soirée qui débute à 23h au Club. Entrées de 7 à 11 euros.







Le comité des fêtes de Chérencé le Roussel organise ce week-end un cabaret. Chansons, danses et sketchs à voir à 20h30 ce soir et 14h30 demain. Réservations possibles au 02 33 59 84 36.







A Equeurdreville, Il reste encore quelques jours pour découvrir l'ABC des bestioles...ou le redécouvrir grâce à des animations originales organisées ces 2 dimanches. L'ABC des bestioles, de par la richesse qu'il propose, est une exposition ludique inspirant la fantaisie et le festif. Demain à 16h à l'Espace culturel Hippolyte Mars, André Servant viendra jouer avec les mots et l'imaginaire en proposant une visite en lectures. L'expo est quant à elle ouverte demain de 15h à 18h.