C’est le Printemps des poètes à Caen

"Le thème de cette année voudrait inviter à considérer la parole que tiennent les poètes sur le commencement, l’apprentissage du monde, l’appétit de vivre et la confrontation à la réalité, commente Jean-Pierre Sinéon, directeur de cette 14e édition. Le festival sert aussi à comprendre le rapport qu’ils entretiennent avec l’écriture”.



Des rendez-vous dans tout le département

À Caen tout d’abord, huit rendez-vous vous sont proposés à la Bibliothèque de la Guérinière, la Maison de quartier de Venoix et à l’Église Saint-Sauveur. Au programme : rencontres, débats lectures et expositions. Il y en aura pour tous les goûts.

Mais c’est aussi dans le reste du département, à Bayeux avec un apéro-poésie, une exposition et un atelier d’écriture. Biéville-Beuville Fleury sur Orne, Lisieux et Pont-l’Evêque, Isigny sur Mer et Le Bény-bocage font de même.

Pratique. Du 5 au 18 mars dans plusieurs lieux de l’agglomération. Retrouvez l’ensemble de la programmation sur www.printempsdespoetes.com.