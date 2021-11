La colère mène en prison

Le 21 février dernier, alors qu’il se rend dans la pizzeria-kebab de son fils aîné et de sa femme, ces derniers refusent de l’y laisser seul au moment de la fermeture de l’établissement. Le père de famille s’énerve, renverse le présentoir à canettes et prend une pelle à verglas avant de rejoindre le domicile familial.

Le benjamin est prévenu que son père va arriver très énervé. Ils se bagarrent. Les gendarmes interviennent. A l’audience de comparution immédiate, jeudi 23 février, le prévenu explique : "Je me sens rejeté". Dans la salle, les deux fils et leur mère sont visiblement émus de voir leur père entre deux gendarmes : "On ne lui en veut pas. Avant, il n’était pas comme ça, même ses amis disent qu’il a changé. On ne veut pas qu’il aille en prison, mais qu’il se fasse soigner".

Les trois demandent un euro symbolique de dommages et intérêts. Qualifié de "tyran domestique" par le procureur, l’accusé, primo-délinquant, est estimé psychorigide et colérique par le psychologue. Le tribunal correctionnel de Caen a finalement condamné E. A à quatre mois de prison ferme. Lui resteront huit mois de sursis suspendus à l’exécution de soins pendant deux ans.