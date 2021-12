Caen. À Caen, l'ARTEC est obligé de cesser son activité

Un courrier de la direction interrégionale des services pénitentiaires de Rennes Basse-Normandie, daté du lundi 13 août 2018, précipite la fermeture de l'atelier d'imprimerie (ARTEC) du centre pénitentiaire de Caen (Calvados).

"Le contrat de concession peut prendre fin à tout moment, sous réserve d'un préavis minimum de dénonciation de trois mois", peut-on lire sur le document. Ainsi, au lundi 10 décembre 2018, les membres de l'ARTEC doivent définitivement quitter les lieux. "J'ai vu cette lettre en rentrant de vacances, explique Jean-Baptiste Delaby, le président de l'association. Il n'y a eu aucune concertation. Pas avec moi en tout cas". Aucun motif, aucune explication ne figure dans cette lettre. À la suite de cette décision, le président s'est entretenu avec la directrice du centre pénitentiaire. "Elle m'a dit qu'elle découvrait cette décision en même temps que moi".

Des problèmes financiers

Les problèmes financiers de l'association ont cependant été évoqués. En mai dernier, l'association avait lancé une cagnotte participative pour espérer continuer son activité au moins encore une année. Sur les 40 000 euros espérés, 7900 euros ont été donnés. "Ça nous permettait de prolonger un peu mais c'est insuffisant. On savait qu'on allait devoir arrêter notre activité mais pas dans ces conditions-là".

Malgré cette mauvaise nouvelle, l'ARTEC continue d'imprimer et de prendre des commandes. "Je me prépare à trouver des acquéreurs pour nos équipements", ajoute Jean-Baptiste Delaby. Actuellement l'ARTEC compte un salarié en CDD, et trois détenus qui y travaillent. "L'ARTEC est un centre de formation. Ils ont passé leur brevet professionnel d'industriel graphiste en juin dernier et ils se sont engagés et nous aussi, pour passer leur Bac Pro en juin prochain. Comment va-t-on faire ?"