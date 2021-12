Caen. Caen : Pascal Gastin, la tête dans les étoiles

Pascal Gastin a récemment soufflé de 54 bougies, dont plus de quarante comme mordu d'astronomie. Une passion qui l'a envahi dès l'âge de 12 ans. Depuis sa naissance, il est intrigué par le ciel étoilé. Mais c'est un évènement particulier, dans les années 70, qui a servi de déclic. "Mon frère avait cru apercevoir un Objet volant non identifié dans le ciel, explique Pascal Gastin. Au final, il s'agissait probablement d'un avion de l'armée".

Des observations et des lectures

Pour en arriver à cette conclusion, il a enquêté, scruté le ciel durant des nuits entières. La passion l'a alors gagné. Un engouement entretenu par ses lectures de jeunesse, notamment dans le magazine Ciel et espace, dirigé par Pierre Bourge, astronome normand, à la plume vulgarisatrice reconnue.

Pendant dix ans, Pascal a observé les étoiles, seul, avec son télescope. Avant d'arrêter. Il explique ne plus avoir trop le temps, qu'habiter en ville en semaine ne facilite pas les observations. Le matériel lui aussi coûte un bras. Ce n'est qu'à la fin des années 90 qu'il replonge, "à l'occasion d'une éclipse partielle de soleil. j'ai repris goût à l'observation", explique-t-il.

Un amoureux des anneaux de Saturne

C'est à ce moment qu'il crée, avec plusieurs collègues de travail, eux aussi passionnés, leur son propre club d'astronomie à Caen (Calvados). L'actuel Astroclub de la Girafe, autrement nommé à l'époque. L'association va fêter ses vingt ans l'année prochaine, en 2019. Pascal Gastin en est le président. 50 à 60 adhérents font vivre l'association, "avec une quinzaine de membres dans le noyau dur", ajoute l'astronome amateur.

Banneville-sur-Ajon offre un tableau céleste majestueux pour les amateurs d'astronomie - Suzelle Hardel

Chaque mois, avec ses amis, Pascal Gastin sort son télescope puis s'éloigne de la pollution lumineuse caennaise. Direction la campagne normande, à Banneville-sur-Ajon. Un lieu paisible, loin du brouhaha de la ville, "où personne ne nous casse les pieds", rigole-t-il. Un lieu où le ciel, d'un noir profond, offre ses plus beaux trésors à travers le télescope : étoiles, nébuleuses, planètes, etc. "Je suis particulièrement amoureux des anneaux de Saturne, c'est le premier souvenir marquant d'observation qui me vient en tête", pense l'astronome caennais, tout sourire en évoquant ce souvenir.