L’Étrange festival revient au Lux

- Vendredi 2 mars, première soirée "Ibérique et fantastique" avec trois films dès 20h. "Eva", "Malveillance", et "Les Yeux de Julia". (Tarif soirée#1, trois films : 10,5 euros.)

- Samedi 3, place aux avant-premières avec dès 21h "Alois Nobel" et "The Oregonian". (Tarif soirée#2, deux films : 8 euros.)

- Dimanche 4, la contre-culture américaine clos à partir de 19h, l’étape caennaise de l’Étrange festival. À l’affiche, "Bellflower", "Electra Glide in Blue" et "Macadam à deux voies".(Tarif soirée #3, trois films : 10,5 euros.)

Et jusqu’au 6 mars, découvrez "Bullhead", Prix Nouveau genre de L’Étrange Festival 2011.



Pratique. Pensez au Pass festival : 20 euros. Film seul de 4 à 6 euros. Infos et réservations au 02 31 89 22 87 et sur www.cinemalux.org .