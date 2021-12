Caen. Jean-Yves le Drian à Caen pour encourager les exportations

Le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères a effectué un déplacement à Caen (Calvados) et Colombelles, ce lundi 17 septembre 2018. Une visite semblable à un bilan d'étape de la politique nationale de soutien à l'export dévoilée par Édouard Philippe en février dernier.

Le ministre est allé visiter peu avant 10 heures du matin l'entreprise FILT à Caen, spécialisée dans la production de filets à usage maritime, militaire ou encore automobile. Une entreprise d'une vingtaine de salariés, implantée à Caen depuis 1860, qui exporte près de 40 % de sa production à l'international.

Développer l'export des petites entreprises. "La culture de l'exportation ça marche", a indiqué @JY_LeDrian ministre de l'Europe et des Affaires étrangères devant les dirigeants et les employés de @FiltFrance. Le #Calvados affirme des échanges en hausse en 2017. pic.twitter.com/zzDAJCtmBd — Préfet du Calvados (@Prefet14) 17 septembre 2018

Une PME caennaise tournée vers l'international, illustration même de l'envie du gouvernement, en partenariat avec la Région Normandie, de motiver ces entreprises à exporter. "On a l'impression que l'exportation est une chasse gardée pour les très grandes entreprises. Mais non, il faut développer, étendre cela aux PME", explique Jean-Yves le Drian.

Vers un commerce extérieur plus florissant

C'est avec cette volonté qu'a été signé, en fin de matinée à Colombelles, au siège de l'Agence de développement pour la Normandie, le protocole d'accord Team France Export Normandie. "Un système idéal de guichet unique qui gère la complexité administrative dans le processus d'exportation de nos entreprises normandes, explique Hervé Morin, président de la région Normandie. Il ne faut pas que l'exportation soit un parcours du combattant."

Jean-Yves le Drian a signé le protocole d'accord Team France Export Normandie, en compagnie d'Hervé Morin, président de la Région. - Simon Abraham

Encourager les petites et moyennes entreprises de Normandie et de toutes les autres régions du pays à exporter leurs produits à l'international, pour que "la France retrouve un commerce extérieur plus florissant", est le souhait du ministre Le Drian. Cela passe par une culture de l'exportation dans les entreprises, qui passe par une mobilisation au niveau des régions. Elles ont la sensibilité du terrain. Et c'est ce qui est particulièrement au rendez-vous en Normandie".

Jean-Yves le Drian : "développer la culture de l'exportation"

Plus d'une centaine d'entreprises normandes, majoritairement dans le domaine de l'agroalimentaire et des technologies de l'information et communication ont déjà bénéficié de ce système.