Hors Normandie. The Cranberries sortiront un ultime album en 2019

Dolores O'Riordan, La chanteuse du groupe The Cranberries est décédée accidentellement le 15 janvier 2018 alors que le groupe allait partir en tournée en Chine. Leur retour après plusieurs années de pause se faisait aussi avec un nouvel album, qui était en préparation. La chanteuse a ainsi eu le temps d'enregistrer quelques morceaux avec les 3 autres membres du groupe.

Après plusieurs mois de réflexion, Noel, Mike et Fergal, respectivement guitariste, bassiste et batteur du groupe ont décidé de les sortir dans un album posthume qui sortira donc en 2019.

Mais ce n'est pas tout! 2018 marque les 25 ans de leur tout premier album "Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We?". Une réédition est ainsi prévue pour le 19 octobre 2018. Une réédition disponible en 4 CD, double CD, CD simple ou vinyle. Plus d'infos ici.

