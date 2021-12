Déferlement de héros au premier salon africain Comic Con

Preuve de l'engouement de la pop culture, tous les billets se sont arrachés avant l'ouverture du salon, où sont attendus quelque 54.000 visiteurs.

"Nous avons amené pour la première fois Comic Con sur le continent africain et c'est vraiment excitant", a déclaré à l'AFP la directrice de cette édition, Carol Weaving.

"On est à guichets fermés. C'est fantastique", a-t-elle ajouté. "On n'a que trop tardé. Il y a de nombreux fans qui l'attendaient (...). Tant de gens sont déguisés".

Comme la famille Viljoen, au grand complet, avec papa en Bane, maman en Wonder Woman, leurs trois garçons en Iron Man, Captain America et mini Hulk, et leur fille en Harley Quinn.

"On adore tous les bandes dessinées. On veut que le salon se tienne tous les ans, si ce n'est pas plus souvent", a expliqué le père, Jaco Viljoen, déguisé en super méchant de la saga Batman.

A l'occasion de Comic Con, les festivaliers sont invités à participer à des compétitions de costumes et des tournois de jeux vidéo prévus pour se prolonger jusqu'au bout de la nuit.

Le salon est aussi l'occasion de lancer de nouveaux jeux vidéo et de proposer des expériences de réalité virtuelle, en présence de stars du petit écran et des artistes.

Kevin Sussman, qui joue un libraire de bandes dessinées dans la série télé The Big Bang Theory, figure parmi les stars attendues, tout comme le dessinateur et coloriste Riccardo Federici.

A LIRE AUSSI.

BD: la précarité dénoncée à l'ouverture du festival d'Angoulême

Quand le divertissement était obligatoire à Versailles

Montpellier pleure "Loulou" Nicollin, le Pantagruel du foot français

En pleine renaissance, la BD algérienne veut être prise au sérieux

Les Belges Éric Lambé et Philippe de Pierpont triomphent à Angoulême