Caen. [Carte] Les journées du patrimoine en Normandie

Le samedi 15 et le dimanche 16 septembre 2018 ce sont les journées du Patrimoine. Elles sont l'occasion de découvrir des lieux insolites ou méconnus pour la plupart des curieux. Retrouvez une sélection de sites tantôt originaux, tantôt superbes et parfois insolites. Du Mont-Saint-Michel (Manche) aux précieuses machines d'Expotec près de Rouen (Seine-Maritime), des événements sont organisés le vendredi 14, le samedi 15 et le dimanche 16 septembre 2018 dans toute la région. De quoi se faire tout un programme grâce à une sélection que vous pouvez retrouver sur cette carte interactive !

• À lire aussi. À Rouen, à la découverte des précieuses machines d'Expotec 103

• À lire aussi. Pour les Journées du patrimoine, découvrez la cité-jardin du Trait

• À lire aussi. Le patrimoine automobile sera à l'honneur à Alençon ce week-end