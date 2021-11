Caen. Une visite en roller gratuite à l'entrepôt Décathlon de Caen !

Depuis quelques années, l'entrepôt Décathlon de Caen, basé précisément à Cagny, organise une journée portes ouvertes pour faire découvrir aux clients le cœur de métier des magasiniers de l'entrepôt. Car sans eux, pas de ballon de foot, de chaussures de running ou de maillot de bain dans les magasins Décathlon ! Cette année, ce samedi 15 septembre, l'événement aura une toute autre allure : ils organisent la visite de l'entrepôt en roller, d'où le nom du "Roller's trip" !

Découvrir les "métiers de l'ombre" de Décathlon

Mais en fait, comment est né le projet ? "On est une dizaine de salariés de l'entrepôt au cœur du projet depuis novembre. On voulait garder l'idée de faire découvrir nos métiers aux clients dans un endroit atypique de 33 000m2 en y ajoutant un côté ludique : le roller ! Ensuite, on a pensé organiser plusieurs activités avec l'idée de leur faire découvrir les marques Décathlon", explique Bastien Barraquet, à l'initiative du projet. "Le but est de faire découvrir les métiers de l'ombre de l'entreprise. Par exemple, nous sommes directement au contact du client sur le e-commerce et l'atelier régional (service d'entretien, de réparation et de personnalisation)".

S'entourer de collaborateurs locaux

Au programme, de 15 heures à 19 heures, un grand nombre d'activités sportives vous sera proposé. Du skimboard au BMX en passant par l'équitation ou le roller-hockey, chaque client pourra y tester le matériel décathlon et s'initier aux différentes pratiques. "Pour la partie BMX, on a trois professionnels qui feront une démonstration. Plusieurs hockeyeurs des Conquérants de Caen assureront le spectacle en roller. Chacun apporte sa pierre à l'édifice". Rafik Madi, salarié de l'entreprise et hockeyeur au club de roller-hockey de Caen s'est pris au jeu :

Plus encore, les organisateurs mettent en place une course pour la bonne cause. Grâce à deux tapis roulants et deux vélos d'appartement, les visiteurs pourront voir leurs efforts se transformer en don pour l'association "Honorine Lève-toi" (de Bayeux) pour aider les enfants polyhandicapés. "Cela colle parfaitement à nos valeurs que sont le partage, la famille et la générosité". Pour résumer, 1 km parcouru = 1€ récolté ! Une tombola sera aussi organisée sous la forme d'un jeu de pistes avec de nombreux lots à gagner !

Pour plus d'informations, cliquez ici.

Pratique.Gratuit. Lieu : Logistique France, Route de Giberville, 14630 Cagny.