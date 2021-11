Le-Havre. World CleanUp Day : la Normandie aussi se mobilise pour la planète

Sac-poubelle dans une main et gant sur l'autre, des milliers de personnes vont se mobiliser pour la planète samedi 15 septembre 2018 à l'occasion du premier World CleanUp Day. Le mouvement est né en Estonie en 2008 sous le nom de Let's Do It. Pour ses dix ans, ses membres ont "décidé de changer d'échelle" et de lancer un appel dans le monde entier.

Les citoyens de 150 pays ont répondu présent en créant des équipes locales. En Normandie, l'opération sera notamment menée au Havre, à Rouen ou encore Elbeuf pour la Seine-Maritime, Évreux et Conches-en-Ouche pour l'Eure, Argentan et Alençon pour l'Orne, à Caen ou encore Ouistreham pour le Calvados et à Cherbourg et Vauville par exemple dans la Manche.

Pour retrouver tous les points de rendez-vous et les horaires, c'est ici.

Sensibiliser

Dès qu'elle a eu connaissance de cette journée, Anna Bavencoffe a voulu en faire partie. Elle est membre du collectif Nettoyer la plage du Havre et a décidé de l'associer au mouvement en organisant un nettoyage au Havre à 10 heures. "On se donne rendez-vous au skate park et ensuite on se répartit sur toute la plage et on ramasse un peu partout, on suit le plastique en fait."

Romain Leruet, de l'association La Jeune chambre économique Le Havre, donne rendez-vous à 14 heures près de la gare du Havre. "L'objectif est que la population se mobilise pour nettoyer la planète et que ça fasse une prise de conscience générale", explique-t-il.

"On espère vraiment faire bouger les choses, c'est aussi une action de sensibilisation pour qu'il y ait un gros changement tout autour de la planète", complète Anna Bavencoffe.

Elle estime qu'environ 200 personnes vont rejoindre son groupe sur la plage.

Gants, masque et sacs-poubelles

Sur son site, le mouvement conseille de s'équiper avec, évidemment, des sacs-poubelles, un pantalon résistant, des gants, un vêtement de pluie ou encore un masque contre les poussières.

En fonction des associations qui ont organisé le nettoyage au niveau local, il n'est pas forcément nécessaire de s'inscrire. Et une fois sur place, un élément permettra de les reconnaître à coup sûr : le sac-poubelle.