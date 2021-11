La musique sacrée c'est aussi du Patrimoine

Fort du succès de 2017, le festival Via Aeterna lance sa deuxième édition et crée des passerelles entre Orient et Occident.

Le Conseil Départemental de la Manche, le Groupe Bayard, le Centre des monuments nationaux et le CREA-Folle Journée renouent leur association pour lancer la deuxième édition du festival de musique du Mont Saint-Michel et sa Baie du jeudi 20 au dimanche 23 septembre 2018. Des ensembles dont la musique retrace l'histoire des lieux, du Moyen Âge à nos jours, viendront du monde entier pour cet évènement. Le festival se déroulera les trois premiers jours dans douze communes de la Manche : Avranches, Ardevon , Bréville-sur-Mer, Carolles, Fleury, Genêts, Granville, La Lucerne d'Outremer , Mortain-Bocage, Pontorson , Saint-Pair-sur-Mer, Villedieu-les-Poêles-Rouffigny. Il se clôturera le dimanche 23 septembre avec une apothéose musicale dans l'écrin exceptionnel de l'abbaye du Mont-Saint-Michel, qui ouvre ses portes au festival pour une journée entière en musique.

Créé dans la Manche, Via Aeterna s'ouvre au monde dès cette année et donne naissance à Via Aeterna Nara au Japon, un haut lieu de la vie spirituelle orientale. Dans les nombreux temples de la première capitale du Japon, nommée à sa création «Capitale de la paix », 14 concerts ont résonné du 7 au 13 mai 2018, avec des musiciens dont les œuvres occidentales et orientales mêlent leurs traditions sur la route des pèlerinages. Via Aeterna fait le lien entre ces deux hauts lieux inscrits au patrimoine mondial de l'humanité par l'Unesco.

Le thème de la Paix jalonnera la programmation de Via Aeterna 2018 dans la baie du Mont Saint-Michel. Des traversées de la baie en musique, des visites et des animations pour tous les publics seront proposées en plus des nombreux concerts pour célébrer ce thème de la paix.

Site du Festival Via Aeterna