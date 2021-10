Salades d’hiver

Salade frisée aux œufs de caille

Pour 4 personnes



Préparation : 20 mn et cuisson : 5 mn



Ingrédients :

4 tranches de poitrine fumée

8 œufs de caille

1 cœur de salade frisée

1 bouquet d’estragon

5 cuillères à soupe d’huile

de tournesol

2 cuillères à soupe

de vinaigre de vin

1 cuillère à café de moutarde

Sel et poivre du moulin



Lavez la salade frisée et l’estragon. Essorez-les délicatement dans un linge. Réservez au frais.

Découennez la poitrine fumée et détaillez-la en lardons.

Mélangez la moutarde et le vinaigre, puis, sans cesser de remuer, ajouter 4 cuillerées à soupe d’huile. Salez légèrement et poivrez.

Faites chauffer la dernière cuillère d’huile dans une poêle antiadhésive. Lorsqu’elle est bien chaude, mettez-y les lardons et faites-les revenir 2 minutes. Ajoutez ensuite les œufs de caille et laissez cuire encore 2 minutes.

Assaisonnez la salade frisée. Répartissez-la dans les assiettes, ajoutez les petits œufs frits et les lardons. Parsemez d’estragon et servez aussitôt.