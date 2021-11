Urbanisme. Pour les Journées du patrimoine, découvrez la cité-jardin du Trait

C'est une visite à deux voix que nous proposent Gaëlle Pottier, chargée de mission Inventaires croisés depuis 2004 pour le Parc naturel régional des boucles de la Seine et Paul Sement, conférencier, samedi 15 septembre 2018 dans la ville du Trait (Seine-Maritime) pour les journées du patrimoine. Cette animation est le fruit d'un travail d'enquête mené en 2017 qui vise à faire connaître ce territoire et à préserver cette cité ouvrière.

Un patrimoine méconnu

Ce parcours guidé découle d'un travail de longue haleine réalisé par Gaëlle au cours de l'année 2017 et qui a déjà donné lieu à une publication dans la série Au fil du patrimoine. "Ce petit livret en vente à la maison du parc condense les données qui ont été recueillies au cours de cet inventaire, explique Gaëlle Pottier. Il s'agit d'une analyse à la fois sociale, historique et architecturale de la ville du Trait."

Cette étude intervient dans le cadre d'un projet plus vaste mené par le parc sur le monde du travail : "Depuis 2016, le parc accueille une étudiante chercheuse qui travaille sur le sujet sur les communes situées entre Duclair et Caudebec or la ville du Trait s'est développé justement grâce à une activité industrielle : celle des chantiers navals installés ici en 1917 pour contribuer à l'effort de guerre".

Analyse d'une cité ouvrière

Pour Gaëlle Pottier, qui avait déjà réalisé plusieurs inventaires sur des communes rurales, comme Allouville-Bellefosse ou Caudebec-en-Caux, l'étude du Trait nécessitait le recours à une méthodologie nouvelle :"Comme il s'agit d'une cité ouvrière, il importe de restituer le contexte social", souligne-t-elle. Lorsque le chantier naval s'installe, c'est la société immobilière du Trait qui se charge de construire la ville : "Nous avons conservé toutes ces archives, une source d'information inestimable".

Cela permet de comprendre que la ville s'organise en fonction d'une hiérarchie sociale : "Les ouvriers vivent à proximité immédiate du chantier alors que les ingénieurs s'installent dans des villas sur le coteau. Chaque secteur reflète l'organisation sociale. Les ouvriers viennent des prestigieux chantiers de Dunkerque ou de la région nantaise et ces communautés bretonnes ou dunkerquoises restent cloisonnées".

Une politique paternaliste

La cité du Trait est le fruit d'une politique paternaliste : "Elle est conçue comme un ensemble complet offrant de nombreuses infrastructures à ses habitants. C'est la compagnie Worms, propriétaire du chantier naval, qui en est à l'origine. L'entreprise est partout citée". La cité-jardin bénéficie rapidement de nombreux équipements comme des commerces, des écoles dont l'une privée, un kiosque à musique et des espaces verts.

"Le premier quartier construit est celui de la cité Saint Éloi, or même s'il y avait déjà quelques habitations concentrées autour d'une église au Trait, cette cité s'installe dans un espace complètement vierge ce qui laisse une grande liberté à l'architecte Gustave Majou pour créer une ville fonctionnelle et moderne." Dans cette cité-jardin, l'urbanisme est idéal, les voies piétonnes sont valorisées, les orientations des bâtiments très étudiées et les espaces verts nombreux : "Chaque ouvrier avait son lopin de terre ce qui lui permettait de cultiver : c'est une préoccupation tout à fait paternaliste".

Une visite exceptionnelle

Depuis la réalisation de l'inventaire et la publication en décembre 2017 du livret, seule une visite guidée avait été menée sur le territoire, or la cité du Trait est exceptionnelle par son état de conservation et témoigne de la mode des cités-jardins qui trouve ses sources en Angleterre. "Le chantier naval ferme ses portes en 1979, malgré cela il reste encore de nombreux souvenirs de ces populations originaires du Nord et de la Bretagne impliquées dans le chantier que cette deuxième visite permet aussi d'évoquer."

Composée en partenariat avec le Parc et la Métropole de Rouen, la visite guidée présente les diverses infrastructures, étudie les habitats et restitue le contexte social : un parcours de 3,5 km qui en deux heures permet de cerner l'intérêt patrimonial de ce site.

Pratique. Samedi 15 septembre à 15h, rendez-vous à la bibliothèque Gérard Philippe au Trait. Gratuit. Tél. 02 35 37 23 16