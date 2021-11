La Ferté-Macé. L'incendiaire revient samedi à La Ferté-Macé

Samedi 15 septembre 2018, les amateurs de course à pied et de défis loufoques seront au départ de l'Incendiaire à La Ferté-Macé. Une course qui "brûle le moral, les cuisses et les calories" selon les organisateurs: plus de 40 obstacles devront être franchis, qu'ils soient dans la boue, la mousse, des tuyaux où il faudra passer dessous ou dessus etc.

80% des candidats sont déguisés pour cette course qui se passe dans la bonne humeur. Il y aura 13 départs de près de 300 personnes à chaque fois. Le public est invité à encourager les coureurs.

Ecoutez la présentation de Bertrand Bourlier, l'un des organisateurs de la course:

Les inscriptions sont officiellement closes mais il peut rester des places de dernière minute. La soirée dansante est par contre toujours ouverte à la réservation. Retrouvez toutes les infos sur www.lincendiaire.info et la page Facebook de l'événement.