Basket : le CBC quitte la Coupe de France

Il doit pourtant y renoncer. Privé de Florian Diesnis et d'Assane Seck au coup d'envoi de son seizième de finale à Cergy-Pontoise, il s'est fait éliminer sur un score sans appel (93-68). "Leur équipe était beaucoup plus armée que la nôtre, concède le meneur caennais Corentin Sauzeau. Ils avaient de bonnes rotations et ont été très adroits en première mi-temps. On a réussi à tenir, mais quand on a perdu Guillaume Ramirez et Claude Jean-Pierre, on n'a pas réussi à limiter leur secteur intérieur." Les deux derniers "grands" du CBC s'étant fait éliminer pour cinq fautes dans le quatrième quart-temps, Caen a terminé à six joueurs dont deux cadets totalement inexpérimentés à ce niveau de compétition.

Dans ce contexte, la mission était impossible. Cette élimination ressemble néanmoins à une nouvelle claque pour Fabrice Calmon et ses joueurs, en toute petite forme depuis plusieurs semaines. Le déplacement à Cherbourg, samedi 3 mars, prend une importance supplémentaire. "Si on perd ce match-là, on peut se mettre dans une situation complexe avec quatre défaites d'affilée et commencer à se poser des questions, prévient Corentin Sauzeau. Il faut retrouver nos vertus collectives. Les résultats viendront d'eux-mêmes." Eliminé de la course aux play-offs, Caen veut se mettre à l'abri rapidement de la relégation.