A la découverte du Jujitsu à Blainville-sur-Orne

Qu'est-ce que le jujitsu ?

C'est un art martial qui est un peu plus complet que les autres arts martiaux. C'est à la fois du pied-poing, de la préhension – c'est-à-dire qu'on prend l'adversaire – et une possible finition au sol. On peut retrouver le jujitsu sous trois formes. Il y a la self-defense, où on se dégage d'une situation d'agression, le fighting-system, autrement dit du combat, et le duo-system, qui consiste à des démonstrations techniques.

Comment se déroulera le stage ?

Le stage, qui est ouvert à tous les pratiquants d'arts martiaux, se déroulera en trois phases. Il commencera à 10 heures par du jujitsu. En début d'après-midi, il sera axé sur du jujitsu fighting. Il n'y aura pas de combat, mais ce sera l'apprentissage des techniques de combat. Le dernier module sera une initiation au MMA (combat libre), avec l'intervention de Karl Amoussou, qui est combattant international. On cherche à attirer chaque année des spécialistes pour faire avancer la discipline en Normandie et la promouvoir.

Qu'est-ce qui attire les pratiquants vers votre club et vers le jujitsu ?

On est un des plus gros clubs de Normandie par le nombre de licenciés. Il y a une bonne dynamique et une très bonne ambiance sur le tatami. Chez nous, les gens ne se prennent pas la tête. L'atout principal du jujitsu, c'est le côté complet. Les judokas viennent chercher l'apprentissage du pied-poing. Il y a toute une partie assez proche du judo. Les deux sports font partie de la même fédération.