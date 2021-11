Houlgate. Grandes marées : une personne surprise par la mer à Houlgate

Alors que les coefficients de marée atteignent 99, dimanche 9 septembre 2018, et pourraient même dépasser 111 le mardi suivant, les secours ont dû intervenir sur la plage d'Houlgate (Calvados), dans la soirée du samedi 8 septembre.

Appel à la vigilance

C'est aux alentours de 19 heures qu'un bénévole de la SNSM, qui se trouvait à proximité de la plage, repère une personne isolée par la marée. Il prévient donc les secours et ce sont les pompiers du centre de Périers-en-Auge qui interviennent. La victime est secourue, saine et sauve, au moyen d'un paddle et est prise en charge par les pompiers.

Suite à cet incident, la préfecture maritime rappelle l'avis de vigilance lancé vendredi 7 septembre et qui courre jusqu'au jeudi 13 en cette période de grandes marées.

