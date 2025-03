En changeant les étiquettes il paie un sac de marque cinq fois moins cher

Jeudi 6 septembre 2018, un homme âgé de 37 ans et sa compagne âgée de 31 ans ont comparu devant le tribunal de grande instance de Caen (Calvados) devant répondre, pour lui, d'escroquerie et de tentative d'escroquerie, pour elle, de recel de bien obtenu à l'aide d'une escroquerie. Les faits ont eu lieu dans le magasin le Printemps de Caen le mercredi 13 juin dernier.

Dans un premier temps le couple passe à la caisse avec un sac de marque Barbarie étiqueté cent soixante cinq euros. Ensuite l'homme repart chercher un bob pour leur petit garçon mais la caissière est interpellée par le prix (vingt cinq euros au lieu de trente-cinq) et par l'étiquette fort mal collée. Les vigiles sont alertés. Face à l'attitude agressive de l'individu, la police est appelée.

Preuves par vidéosurveillance

Visionnant la vidéosurveillance il apparait nettement que le prévenu change les étiquettes des deux produits. En ce qui concerne le sac il échange l'étiquette avec un sac plus petit (il passe ainsi de 890 euros à 165 euros). La garde à vue se passe mal, particulièrement outré d'être pris pour l'escroc qu'il affirme ne pas être, l'homme menace : "je serai dehors ce soir, vous verrez ça, vous me prenez pour un voleur mais j'ai de l'argent ! vous ne savez pas à qui vous avez affaire !" A l'audience le couple se replie dans ses retranchements niant en bloc. "Le sac à main, il me l'a offert, il l'a payé", dit-elle. "Il était à ce prix ! Il y a présomption d'innocence !", dit-il. "Le bob, on le croyait soldé mais comme il ne l'était pas on ne l'a pas acheté, on aurait pu, si vous croyez que l'on est à dix euros près !"

Le trentenaire écope de 6 mois ferme possiblement aménageables. Sa compagne est condamnée à 2 mois avec sursis.

A l'issue de l'audience le prévenu demande la restitution du sac qu'il a payé 165 euros. Le président lui conseille de s'adresser au magasin qui l'a récupéré.

