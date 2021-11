Sotteville-lès-Rouen. Près de Rouen, la SNCF va rapatrier l'entretien des trains normands

Ce n'est qu'un simple ensemble de bâtiments, mais il devrait simplifier la vie de nombreux usagers de la SNCF en Normandie. Lui, c'est le nouveau centre de maintenance qui commence à prendre forme sur une ancienne zone de triage de fret, à Sotteville-lès-Rouen (Seine-Maritime). Un projet au long cours, pour un budget estimé à 68 millions d'euros, mais qui devrait permettre de gagner un temps précieux dans l'entretien des rames. Et donc de les remettre plus rapidement en circulation.

"Une avancée pour la région"

Jusqu'à présent, il est fréquent que des trains normands voyagent à vide jusqu'en région parisienne, comme à Trappes ou à Clichy, pour y rester longtemps dans l'attente d'être réparés. Une situation qui devrait changer avec la création de ce nouveau complexe. Au menu ? Un atelier riche de sept voies pour accueillir autant de trains, une "station-service" comme l'on nomme dans le jargon de la SNCF ces points de remplissage en sable ou en liquide lave-glace, une machine à laver… "Il y aura également un tour en fosse, qui sert à reprofiler les essieux qui peuvent se déformer au freinage. C'est une avancée pour la région, car pour l'instant il faut aller à Lille, à Rennes ou en région parisienne et nos trains sont immobilisés plus longtemps que dans les autres régions", explique Jérémy Champeval, le responsable du projet de nouveau technicentre.

D'autant plus que le site pourra accueillir l'ensemble des trains de la région : les TER, les rames des grandes lignes comme Paris-Rouen-Le Havre et Paris-Caen-Cherbourg et même les futurs trains commandés par la Région, actuellement en construction chez Bombardier et qui devraient entrer en circulation en 2020.

Si le chantier continue de respecter le timing prévu, le technicentre sera déjà en partie opérationnel. "Il y aura plusieurs phases. Une partie de l'atelier, avec trois premières voies, devrait ouvrir au deuxième trimestre 2019 et le bâtiment devrait être fini pour la fin de l'année", précise Jérémy Champeval. L'ensemble du site, avec ses annexes, devrait être terminé pour la fin 2020.