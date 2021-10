Christine Menais, gagnante de l'Olivier sur Tendance Ouest!

Chaque semaine, gagnez vos cadeaux avec Tendance Ouest! Christine Menais, originaire de Flers, a remporté cet olivier, tron vieilli, d'environ 250€ offert par Vive le Jardin à St-Lô à l'occasion du 1er Salon, Maison déco et Jardin sur Tendance Ouest, un événement organisé par MC EVENEMENTS à la Salle Condé Espace de Condé/Vire(50).

Cette semaine, repartez avec votre cuisine de rêve et sa pose avec les magasins ID Concept Arthur Bonnet à Granville, Villedieu et Mondeville et Comera à Coutances en jouant par SMS!

Faites comme Christine, envoyez TENDANCE par SMS au 7 11 12 (50C+COUT D'ENVOI DU MESSAGE).