US Open: au bout de l'effort et de la nuit, Nadal survit au crash test Thiem

Rafael Nadal a survécu au crash test Dominic Thiem: au bout de l'effort et de la nuit, le N.1 mondial et tenant du trophée a rallié d'extrême justesse le dernier carré de l'US Open aux dépens de l'Autrichien, mercredi à New York.