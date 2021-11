US Open: Nadal s'en sort en cinq sets et 4h49 min contre Thiem, rejoint Del Potro en demies

Les deux hommes, qui ont bataillé jusqu'à plus de deux heures du matin, ont joué le match le plus long de l'édition 2018 de l'US Open. Le Majorquin, en quête d'un quatrième trophée à Flushing Meadows et d'un 18e en Grand Chelem, sera opposé au N.3 mondial Juan Martin Del Potro pour une place en finale, comme il y a un an.

