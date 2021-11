Petit-Quevilly. Petit-Quevilly : un centre de loisirs flambant neuf pour les enfants

Les parents n'auront plus à courir dans les quatre coins de la commune pour récupérer leurs enfants dans les différents centres de loisirs. Avec la rentrée scolaire, Petit-Quevilly (Seine-Maritime) a dévoilé son projet de nouvelle structure appelée à devenir la seule de la ville. "Pour les familles, ce n'est pas très pratique d'avoir les maternelles et les élémentaires séparés sur trois sites, justifie Charlotte Goujon, adjointe au maire en charge notamment des affaires scolaires. Et en plus, les locaux commencent à être vieillissants."

Un seul centre pour tous les enfants

Les deux antennes du quartier du Village et de l'école Henri-Wallon vont être rendues à d'autres activités. C'est donc le troisième site, sur le boulevard Charles-de-Gaulle, qui va accueillir ce nouveau grand centre dont le chantier devrait commencer à la mi-novembre 2018 et durer un petit peu moins de deux ans. "Il va y avoir plusieurs phases : nous allons construire le centre pour les élémentaires à côté de celui existant pour les maternelles. Puis, quand il sera fini, on transférera l'activité dedans et nous pourrons détruire et reconstruire un nouveau centre pour les maternelles", présente Charlotte Goujon. En gardant au maximum un environnement verdoyant et dans des bâtiments très lumineux, ce nouvel équipement pourra accueillir jusqu'à 250 enfants.

Ce projet qui s'accélère soudainement apporte une solution à un dossier qui traîne "depuis cinq ou six ans" sur les bureaux des élus. Mais il a forcément un coût non négligeable, avec un investissement de 6,9 millions d'euros. Le plus important depuis le début de ce mandat, selon Charlotte Goujon après un instant de réflexion.